بسبب خاشقجي... منع 21 مسؤولا سعوديا من دخول الولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووفقا لـ"رويترز"، قال مسؤول في الوزارة إن الغالبية العظمى من هؤلاء يملكون تأشيرات أمريكية.

© REUTERS / POOL New واشنطن: بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي يعملون في الديوان الملكي والاستخبارات

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو للصحفيين: بأن "الولايات المتحدة تمكنت من تحديد على الأقل بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي، بما فيهم أشخاص من الاستخبارات، الديوان الملكي، وزارة الخارجية ووزارات أخرى نشتبه بأنها متورطة بمقتل خاشقجي".

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة قد تلغي تأشيرات المسؤولين عن قتل خاشقجي.

ذكر أن الصحفي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ولم ير بعد ذلك.

وأعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.