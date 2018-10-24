رئيس كولومبيا يدعو لعزل فنزويلا دوليا

دعا الرئيس الكولومبى إيفان دوكي، المعروف بمواقفه النقدية تجاه الأحداث في فنزويلا، يوم الثلاثاء إلى عزل كاراكاس دوليا.

مكسيكو — سبوتنيك. ونقلت قناة "إن تي إن 24" عن دوكي، قوله أثناء خطابه في بروكسل: "يجب على العالم عزل النظام الفنزويلي".

© Sputnik . Aleksey Nikolski بعد أن وصفه بالشيطان... الرئيس الكولومبي يرفض الرد على نظيره الفنزويلي

وأشار الزعيم الكولومبي إلى أن الوضع الحالي المتعلق بقضية تدفق المهاجرين من فنزويلا يحمل طابع "كارثي" ، كونها أكبر أزمة إنسانية في تاريخ أمريكا اللاتينية.

هذا وفي الوقت نفسه، أكد دوكي أنه ليس من مؤيدي غزو فنزويلا، مشيرا إلى أن "الغزو العسكري ليس مخرجا".

كما أكد دوكي بانه لا يخطط لمسألة عودة السفير الكولومبي إلى كاراكاس.

وتعيش فنزويلا منذ فترة طويلة أزمة اقتصادية حادة، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بحلول نهاية عام 2018، يمكن أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى 1 مليون في المئة. وهذا يجعل الوضع في فنزويلا شبيهاً بما حدث في ألمانيا عام 1923 أو زيمبابوي في أواخر العقد الأول من القرن الحالي.