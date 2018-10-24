أنقرة: الدوريات المشتركة للقوات التركية والأمريكية في منبج تبدأ قريبا

وقال أكار، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الأربعاء: "الدوريات المشتركة للقوات التركية والأمريكية في منبج ستبدأ قريبا بعد انتهاء التدريبات المشتركة".
#عاجل | أكار: عقب الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي، ستبدأ الدوريات المشتركة في #منبج بعد أيام من التحضيرات— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 24, 2018
وأضاف: "نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأمريكية في إطار القيام بدوريات مشتركة. هذه المرحلة بدأت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول ولا تزال مستمرة حاليا في غازي عنتاب".
وفيما يتعلق بالمنطقة المنزوعة السلاح في إدلب شمالي سوريا، قال أكار: "تم سحب جزء كبير من الأسلحة الثقيلة من المنطقة، كما انسحب جزء كبير من المسلحين"، متابعا: "سألتقي مع نظيري الروسي السبت المقبل وسأبحث معه موضوع إدلب".
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