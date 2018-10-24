إيران تدعو تركيا لكشف أبعاد "جريمة قتل خاشقجي" بدقة وحيادية

طهران —سبوتنيك. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "جريمة منظمة" ما كانت لتتم لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للرياض.
وأضاف روحاني: "ندعو تركيا لمتابعة عمليات التحقيق بشكل دقيق وحيادي لكي يكشف للعالم أبعاد هذه الجريمة"، مؤكدا: "إيران تدين هذه الجريمة، وتدين مرتكبيها أيضا".
ولفت روحاني إلى أن "ارتكاب مثل هذه الجريمة يكشف طبيعة التفكير الخاطئ، وهذا التفكير هو نفسه الذي خلق جماعات إرهابية مثل داعش [المحظور في روسيا]"، متابعا "مقتل خاشقجي يكشف طبيعة النظام الذي يحكم البلاد التي تحتضن الحرمين الشريفين والمكان المقدس لدى المسلمين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)