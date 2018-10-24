أردوغان: تركيا لن تسمح للمسؤولين عن قتل خاشقجي بالإفلات من العدالة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح للمسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالإفلات من العدالة.

وذكر الرئيس، في خطاب ألقاه في أنقرة، "نحن مصممون على عدم السماح بتغطية على واقعة القتل والتأكد من أن كل المسؤولين، بداية من أولئك الذين أمروا بها إلى من نفذوه، لن نسمح لهم بالإفلات من العدالة".

وأشار إلى أن بعض الأشخاص كانوا غير مرتاحين بسبب إعلانه للأدلة فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة القتل في كلمته يوم الثلاثاء.

وأضاف، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "التحقيقات حول مقتل خاشقجي لم تنته بعد، إذ نقوم بالتفتيش واستخراج الأدلة، والعالم يتابع هذه القضية عن كثب".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: التحقيقات حول مقتل #خاشقجي لم تنتهِ بعد، إذ نقوم بالتفتيش وإستخراج الأدلة، والعالم يتابع هذه القضية عن كثب pic.twitter.com/Tvqbp2MPbV — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 24, 2018

​وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.