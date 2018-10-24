بسبب خطوات "غير ودية"... أعضاء مجلس الاتحاد الروسي يرفضون السفر إلى النرويج

صرح رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي قسطنطين كوساتشيوف، أن أعضاء المجلس قرروا الامتناع عن السفر إلى النرويج للمشاركة في الفعاليات البرلمانية في البلاد نظرا للخطوات غير الودية، التي تتخذ تجاه روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوساشيوف، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، ردا على سؤال مراسل وكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان أعضاء مجلس الاتحاد الروسي قد قرروا الامتناع عن السفر إلى النرويج فيما يتعلق بأفعال أوسلو غير الصديقة: "في هذه المرحلة، نعم".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko عضو مجلس الاتحاد الروسي بعد عودته من أوسلو: التهم الموجهة ضده "سخيفة"

ووفقا لخطط زيارات أعضاء مجلس الاتحاد، في نوفمبر / كانون الأول المقبل، كان من المقرر مشاركة عضو مجلس الاتحاد إيغور فومين، في اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر البرلماني لبحر البلطيق، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر في مدينة تروندهايم النرويجية.

يذكر أن السلطات النرويجية، اعتقلت المسؤول في مجلس الاتحاد الروسي، ميخائيل بوتشكاريوف، في 21 سبتمبر / أيلول، في مطار أوسلو، بعد مشاركته بمؤتمر دولي في البرلمان النرويجي، بدعوة من المركز الأوروبي للبحوث والتوثيق البرلماني، للاشتباه بقيامه بجمع معلومات بطريقة غير شرعية.

وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن العمل الاستفزازي باعتقال بوتشكاريوف في العاصمة النرويجية أوسلو لن يبقى دون عقاب.

وأعلنت السفارة الروسية في النرويج أن التهم الموجهة لـبوتشكاريوف مفبركة وغير مبررة لاحتجاز المواطن الروسي وكتب السفير الروسي لدى النرويج على حسابه على "فيسبوك": "نعتبر أن اعتقاله وتوقيفه يستندان إلى ذريعة تثير السخرية".

وسبق أن اتهمت النرويج روسيا بمحاولات قرصنة إلكترونية وتجسس.