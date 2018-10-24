بسبب خطوات "غير ودية"... أعضاء مجلس الاتحاد الروسي يرفضون السفر إلى النرويج

موسكو — سبوتنيك. وقال كوساشيوف، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، ردا على سؤال مراسل وكالة "سبوتنيك"، عما إذا كان أعضاء مجلس الاتحاد الروسي قد قرروا الامتناع عن السفر إلى النرويج فيما يتعلق بأفعال أوسلو غير الصديقة: "في هذه المرحلة، نعم".
يذكر أن السلطات النرويجية، اعتقلت المسؤول في مجلس الاتحاد الروسي، ميخائيل بوتشكاريوف، في 21 سبتمبر / أيلول، في مطار أوسلو، بعد مشاركته بمؤتمر دولي في البرلمان النرويجي، بدعوة من المركز الأوروبي للبحوث والتوثيق البرلماني، للاشتباه بقيامه بجمع معلومات بطريقة غير شرعية.
وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن العمل الاستفزازي باعتقال بوتشكاريوف في العاصمة النرويجية أوسلو لن يبقى دون عقاب.
وأعلنت السفارة الروسية في النرويج أن التهم الموجهة لـبوتشكاريوف مفبركة وغير مبررة لاحتجاز المواطن الروسي وكتب السفير الروسي لدى النرويج على حسابه على "فيسبوك": "نعتبر أن اعتقاله وتوقيفه يستندان إلى ذريعة تثير السخرية".
وسبق أن اتهمت النرويج روسيا بمحاولات قرصنة إلكترونية وتجسس.
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