إسرائيل تبيع للهند منظومات دفاع جوي صاروخي من نوع "باراك – 8"

أبرمت إسرائيل صفقة ضخمة لبيع منظومة صاروخية دفاعية لسلاح البحرية الهندي من نوع "باراك – 8"، بنحو سبعمائة وثمانين مليون دولار أمريكي.

القدس — سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "أعلِن ظهر اليوم الأربعاء، عن عقد صفقة ضخمة تبيع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بموجبها لسلاح البحرية الهندي، منظومات صاروخية دفاعية من طراز (باراك — 8) بمبلغ حوالي سبعمائة وثمانين مليون دولار".

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وأضافت هيئة البث بأن "الشركة قد باعت خلال السنوات الأخيرة مثل هذه المنظومات بمليارات الدولارات لجهات في أنحاء العالم، بما فيها سلاح البحرية الإسرائيلي".

وعلّق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على حسابه في موقع "تويتر"، قائلا: "نبارك للصناعة الجوية والدوائر الأمنية على صفقة ضخمة لبيع (باراك 8) للهند".

ومنظومة "باراك — 8" أول نظام دفاع جوي إسرائيلي متوسط المدى يشبه نظام باتريوت الأمريكي، والأوروبي "أستر 15".

تم تصميم المنظومة لاعتراض التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للسفن، وصواريخ كروز، وجرى لاحقاً إدخال تعديلات عليه ليكون قادرا على إسقاط الصواريخ الباليستية القصيرة المدى.