الإليزيه: فرنسا لن تتخذ أي "قرار متعجل" بشأن السعودية قبل اتضاح الحقائق

وأضاف المصدر: "إذا كانت قرارات ستتخذ في المستقبل فإنها ستتخذ استنادا إلى حقائق تكون قد اتضحت ومسؤوليات تحددت بشكل واضح"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.
حذر دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، في وقت سابق من اليوم مما وصفه بـ"الألاعيب الغامضة" في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
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