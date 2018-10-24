الكشف عن مخطط لاغتيال رئيس عربي بمشاركة 100 شخص

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن مخطط لاغتيال رئيس عربي، اعترضت الاستخبارات الإسرائيلية تفاصيله، إذ كان يُخطط لتنفيذه بواسطة 100 شخص.

القدس — سبوتنيك. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو إن "الضفة الغربية ستبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، ولن يسمح لحركة "حماس" بالانقلاب على السلطة الفلسطينية فيها".

© REUTERS / POOL نتنياهو: سيتم إخلاء الخان الأحمر سواء بموافقة السكان أم لا

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر المنظمات اليهودية الأمريكية الذي عقد في مدينة تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء، حيث قال: "إسرائيل فقط ستكون مسؤولة عن الأمن غربي نهر الأردن أي أنها تستطيع ليس فقط القيام بمطاردة ساخنة إلى داخل الأراضي الفلسطينية بل سيكون باستطاعتها التواجد هناك بشكل دائم. لهذا السبب أراضي الضفة الغربية لا تشابه غزة".

وأضاف نتنياهو: ‏"السلطة الفلسطينية تستفيد من ذلك أيضا لأن حماس كانت ستستولي عليها في غضون دقيقتين. قبل عدة سنوات كشفنا عن مؤامرة شارك فيها 100 حمساوي خططوا لاغتيال [الرئيس الفلسطيني محمود عباس] أبو مازن. وإن لم نكن متواجدين في الضفة الغربية لكانت حماس متواجدة هناك. ولن نسمح بانقلاب حمساوي في الضفة الغربية".