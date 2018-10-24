بوغدانوف يبحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني الوضع في اليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، الوضع في اليمن، مع التركيز على الحاجة إلى تسوية سلمية مبكرة للأزمة في ذلك البلد.

© AP Photo / Nariman El-Mofty بتوجيه من هادي... رئيس الحكومة اليمنية يزور محافظة المهرة لهذا السبب

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "عقد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اجتماعا مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، في وزارة الخارجية الروسية".

وأشار البيان إلى أنه تم، خلال المباحثات، إجراء تبادل شامل لوجهات النظر حول تطور الوضع في اليمن، مع التأكيد على الحاجة إلى تسوية سلمية مبكرة للأزمة العسكرية والسياسية والإنسانية، في ذلك البلد.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.