تفاصيل مثيرة... ضوء ظهر فجأة في السماء وأطلق صاروخين نحو إسرائيل

اكتسبت نظرية تُحمِّل البرق مسؤولية هجوم صاروخي فلسطيني من غزة، الأسبوع الماضي، قوة دافعة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وربما تفسر رد الجيش الإسرائيلي المحدود.

وأطلق صاروخان من القطاع الذي تحكمه حماس في 17 أكتوبر/تشرين الأول. لكن الحركة اتخذت خطوة غير معتادة بنفيها شن الهجوم. وقال الوزير بالحكومة الإسرائيلية تساحي هنجبي إنه ثمة ما يدعو للاعتقاد بصحة ذلك، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Tsafrir Abayov مقتل إسرائيليين خلال إطلاق النار بالضفة الغربية

ودمر أحد الصاروخين منزلا في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل دون أن يؤدي إلى خسائر بشرية، بينما سقط الآخر في البحر المتوسط. وردت إسرائيل بضربات جوية أودت بحياة ناشط في غزة.

وبعد ذلك بقليل، ظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر البرق وهو يضيء ليل غزة لينطلق بعده صاروخان في الهواء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الواسعة الانتشار في إسرائيل، اليوم، أن الحكومة الأمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعتقد الآن أن البرق هو الذي فعل آلية الإطلاق.

وسئلت الوزيرة إيليت شاكيد، العضو بالحكومة الأمنية، عن التقرير فقالت لراديو إسرائيل: "لن أناقش اجتماعات الحكومة الأمنية ولا أعرف أي من الوزراء يتجاذب أطراف الحديث مع الصحفيين، لكن بوسعي القول على حد علمي إن حماس لم تكن تنوي إطلاق هذين الصاروخين".

ولم يعلق مسؤولو حماس بعد.

وتزامن إطلاق الصاروخين مع مساع مصرية للتوسط في التوصل لهدنة طويلة الأجل بين حماس وإسرائيل اللتين خاضتا ثلاثة حروب في السنوات العشر الماضية.