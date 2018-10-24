مقتل خاشقجي... أمن إسطنبول يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تفتيش بئر القنصلية

ذكرت قناة تلفزيوينة تركية، أن الشرطة التركية حصلت، اليوم الأربعاء، على تصريح بتفتيش بئر في مقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت قناة "إن.تي.في" التركية، إن "السلطات السعودية وافقت على إجراء بحث في البئر وحديقة مقر إقامة القنصل بعد أن كانت ترفض سابقا".

ولم يؤكد المكتب الإعلامي لمديرية الأمن في إسطنبول لمراسل وكالة "سبوتنيك"، الخبر، قائلا إنه "لا يوجد تصريح لدينا رسمي بشأن هذا الخبر حتى الآن".

© REUTERS / CARLO ALLEGRI فرنسا: إجراءات عقابية ضد السعودية حال إثبات تورطها في مقتل خاشقجي

وكان السياسي التركي المعارض والمرشح الرئاسي السابق، دوغو برينجيك، قال إن قوات الأمن التركي عثَرت على أجزاء من جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في البئر الموجودة داخل حديقة القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

برينجيك، وهو رئيس حزب الوطن المعارض ومرشح سابق للرئاسة التركية، قال خلال برنامج على قناة "أولوصال" التركية: "عناصر أمن الدولة التركية انتشلوا بعض أجزاء جثة خاشقجي من البئر الموجودة داخل حديقة القنصلية خلال عمليات البحث".

ونفذت السلطات من قبل عمليات تفتيش في القنصلية ومقر إقامة القنصل في إسطنبول في إطار التحقيق. وبعد أسابيع من النفي، قالت السعودية مطلع الأسبوع إن الصحفي مات في شجار داخل القنصلية.