بومبيو: واشنطن لن تهدأ حتى تحصل على التوضيح الكامل لمقتل خاشقجي

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بومبيو: واشنطن لن تهدأ حتى تحصل على التوضيح الكامل لمقتل خاشقجي

يتبع…