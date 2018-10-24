روسيا ومصر راضيتان عن نتائج التدريبات المشتركة في مناورات "حماة الصداقة"

أعرب الجانب الروسي في قيادة المناورات المشتركة عن رضا العسكريين الروس والمصريين بنتائج التدريبات المشتركة في "حماة الصداقة 2018".

وقالت القيادة العسكرية الروسية في المناورات بعد انتهاء المرحلة الأساسية من تدريبات مكافحة الإرهاب، والتي جرت في الصحراء، في منطقة تبعد 100 كم عن العاصمة المصرية القاهرة: "نحن راضون عن التريبات المشتركة التي جرت في مصر، الجانب المصري والروسي راضيان عن النتائج".

© Sputnik . Vitaliy Timkiv عناصر الإنزال الجوي الروسي تصل إلى مصر للمشاركة في "حماة الصداقة -3"

ونوه الجانب الروسي في القيادة إلى أنه بالإضافة إلى عملية الإنزال الجوي المشترك للمظليين الروس والمصريين كان هناك مهام أخرى.

وأشار العسكريون الروس إلى ثقتهم بأن القوى الأقليمية مهتمة بالأسلحة الفريدة والحديثة، التي تم تجهير القوات الروسية بها.

وأكدت القيادة إلى أن المرحلة الرئيسية من التدريبات حضرها ممثلو الإدارات العسكرية للبلدان المراقبة، لا سيما الأردن وعمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والسودان وقبرص وغيرها.

علاوة على ذلك فقد شاهدت بلدان أخرى، بما في ذلك الدول الغربية، أثناء المناورات، الاستعداد الكامل القتالي لقوات الإنزال الروسية، وشعرت باحترافية أعمالها، وتأكدت من أن الوحدات العسكرية الروسية على استعداد دائم لتنفيذ مهامها بدقة في أي مكان في العالم.

يذكر أن مناورات "حماة الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2016 بجمهورية مصر العربية، ثم جرت في روسيا عام 2017.