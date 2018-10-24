أول دولة أوروبية تعتزم سحب دبلوماسيا من الرياض على خلفية مقتل خاشقجي

أعلن وزير خارجية التشيك، توماش بيتشريتشيك، أن بلاده تعتزم سحب دبلوماسي واحد من السعودية على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشجقي بقنصلية بلاده بإسطنبول بوقت سابق من الشهر الجاري، واقترح على الاتحاد الأوروبي وقف بيع السلاح للمملكة.

القاهرة — سبوتنيك. وغرد الوزير بيتشريتشيك، عبر "تويتر" قائلا، "كرد دبلوماسي، ستسحب جمهورية التشيك دبلوماسيا واحدا من السعودية"، مضيفا أنه "بالاتفاق مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي، أقترح نقاشا حول فرض قيود محتملة تصل إلى تقييد صادرات العتاد العسكري إلى السعودية".

© REUTERS / CARLO ALLEGRI فرنسا: إجراءات عقابية ضد السعودية حال إثبات تورطها في مقتل خاشقجي

وأضاف "التشيك قيدت بالفعل تصدير العتاد العسكري إلى السعودية للوقت الحالي"، موضحا، "بشكل عام نحن نصدر معدات، وكماليات، ومركبات، وليس معدات قاتلة".

وتابع الوزير أن "الهجمات على الصحافيين غير مقبولة، ونطالب بتحقيق شفاف في الموت المأساوي للصحافي المعارض جمال خاشقجي".

وأعلنت السعودية، بعد مرور 18 يوما على اختفاء خاشقجي، وفاة الرجل في القنصلية بإسطنبول، وذلك "إثر شجار".

وعلى ذمة القضية، أوقفت سلطات المملكة 18 شخصا للتحقيق معهم؛ فيما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا بإقالة عدد من المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات، بينهم نائب الرئيس اللواء أحمد عسيري، وإعفاء المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.