شرطة نيويورك تؤكد أن إرسال الطرود المشبوهة عمل هدفه "الترويع"

أعلنت شرطة نيويورك، أن إرسال طرود مشبوهة إلى البيت الأبيض ومنزلي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون، ومكتب شبكة "سي.إن.إن" في نيويورك يعد عملا إرهابيا.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت مسؤولون بشرطة نيويورك حسبما ذكرت صحيفة "يو أس توداي"،إن:" ما رأيناه اليوم يعد عملا إرهابيا، ونحن لن نسمح لذلك أن يحدث"، مضيفا أن "الطرد المشبوه الذي عثر عليه بمبنى "سي إن إن" حوى جهازا متفجرا ومظروفا داخله مسحوق أبيض".

وفيما قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو "لا تهديدات محتملة ضد مواقع أخرى بنيويورك".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول، أن شرطة نيويورك عثرت على مواد متفجرة في البريد الخاص بمقري إقامة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.