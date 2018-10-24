الصليب الأحمر: إعادة إعمار سوريا تتطلب عشرات السنوات ومئات مليارات الدولارات

أعلن المدير التنفيذي للجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك شتيلهارت، اليوم الأربعاء، أن إعادة إعمار سوريا بعد الحرب المدمرة قد تتطلب عشرات السنوات ودعما ماليا قويا، بما في ومن البلدان الأخرى.

دمشق- سبوتنيك. وقال شتيلهارت في إحاطة إعلامية بدمشق:" على أساس ما رأيته في الغوطة الشرقية: الدمار يثير الصدمة، ما دمر ليس طريقا واحدا أو طريقين، بل أحياء بأكملها، هناك الكثير من الأحياء في البلد دمارها مماثل للغوطة، نحتاج إلى سنوات عديدة، إن لم تكن عشرات، من أجل إعادة إعمار هذه الأحياء من حيث القيمة نتحدث عن مئات مليارات الدولارات أو اليورو".

وأضاف:" أمر واضح بشكل مطلق بالنسبة لي بأن ذلك سيحتاج لدعم الدول الأخرى"، لافتا إلى أنه ليس مختصا في مثل هذه التقييمات.

هذا ويزور وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوريا هذا الأسبوع، حيث عقد لقاءات مع نواب وزير الخارجية السوري ووزير الداخلية. وزار الوفد اليوم الأربعاء، منطقة الغوطة الشرقية، في ريف دمشق، للاطلاع على ما خلفته الحرب.