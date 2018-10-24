رئيس أركان القوات الأذربيجانية في إسرائيل لدفع صفقات أمنية بين البلدين

وصل رئيس أركان القوات المسلحة الأذربيجانية، الجنرال نجم الدين صادِقوف، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، للقاء نظيره الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، وعدد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. وذلك بهدف توطيد العلاقات العسكرية ودفع صفقات أمنية بين البلدين.

القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية فقد "وصل إلى البلاد اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة الأذربيجانية، الجنرال نجم الدين صادِقوف، في أول زيارة من نوعها".

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وأضافت القناة بأن صادِقوف "سيجتمع مع نظيره الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، وضباط كبار في جيش الدفاع، كما سيتفقد وحدات عسكرية مختلفة".

وقالت القناة إن الزيارة "تهدف إلى توطيد العلاقات العسكرية ودفع صفقات أمنية بين البلدين إلى الأمام".

وأشارت القناة في تقريرها إلى أن "إسرائيل باعت أذربيجان على مدى العقد الأخير، ووفقا لتقارير مختلفة، وسائل قتالية بمئات ملايين الدولارات. ومما شملته هذه الصفقات، طائرات بدون طيار. وبأن العلاقات العسكرية بين تل أبيب وباكو تعززت في الآونة الأخيرة نظرا لموقع أذربيجان الاستراتيجي وحدودها الواسعة مع إيران.