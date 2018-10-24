كونتي: إيطاليا تثمن جهود روسيا في إدلب وتدعم عملية جنيف حول سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تثمن جهود روسيا لسحب السلاح من إدلب السورية، وتدعم محادثات التسوية السورية في جنيف.

موسكو — سبوتنيك. وقال كونتي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين:" نحن نؤيد عملية جنيف، وعمل الأمم المتحدة، الاستقرار والمصالحة في البلاد سوريا، الشيئان الضروريان، واللذان يجب التوصل إليهما من خلال حل سلمي وسياسي وشامل ومستدام".

© AP Photo / Antonio Calanni إيطاليا تسعى لرفع العقوبات عن روسيا في أسرع وقت

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي :" نحن نثمن عاليا دور موسكو في نزع السلاح من إدلب ، والذي بفضله تم تجنب خطر وقوع كارثة إنسانيه وتصعيد عسكري خطير"، مشيرا إلى أنه يأمل بالتوصل إلى حل دائم للأزمة.

هذا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وممثلي الشركات الإيطالية، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب اردوغان، قد توصلا في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، خلال قمة جمعتهما في مدينة سوتشي الروسية، إلى اتفاق حول إدلب السورية، يقضي بإنشاء منطقة فصل منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومترا، على طول خط التماس بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المسلحة، وذلك كمقدمة لحل الوضع هناك بالطرق السياسية والدبلوماسية.