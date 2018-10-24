أول تعليق من ترامب على المتفجرات المرسلة لكلينتون وأوباما

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أمن المواطن الأمريكي أولوية قصوى بالنسبة له، تعليقا على الطرود المشبوهة التي أرسلت لهيلاري كلينتون وباراك أوباما.

وأعلن ترامب فتح تحقيق في هذا الشأن، مضيفا "لا يمكن أن نتساهل تجاه هذه المحاولات الجبانة وأنا أندد بقوة بكل من يختار طريق العنف".

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول، أن شرطة نيويورك عثرت على مواد متفجرة في البريد الخاص بمقري إقامة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الشرطة الأمريكية عثرت على طرد بريدي مشبوه في البريد الخاص بمقر إقامة كلينتون، وعثر من داخله على أجهزة متفجرة.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service… pic.twitter.com/nEUBcq4NOh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2018

من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر في جهاز الأمن السري في المباحث الفيدرالية الأمريكية المكلفة بحماية بيل وهيلاري كلينتون، أنه عثر على الجهاز من قبل فني يعمل على تنقيح البريد الخاص بالرئيس الأمريكي الأسبق والمرشحة الأمريكية السابقة للرئاسة.

كما عثرت الشرطة في نفس المكان تقريبا على مواد متفجرة في مقر إقامة أوباما.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من عثور الشرطة الأمريكية على متفجرات بجوار مقر إقامة الملياردير الأمريكي الشهير، جورج سوروس.