الجيش الإسرائيلي: الوضع على السياج الأمني مع غزة هادئ بسبب جهود حماس

وصف قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال هرتسي هليفي، اليوم الأربعاء، الوضع على السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة بالهادئ، وذلك بسبب الجهود التي تقوم بها حركة "حماس" لإعادة الهدوء.

القدس — سبوتنيك. ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية في تقرير لها مساء اليوم، أقوال هرتسي هليفي، حيث قال، بأنه: "ميدانيا يمكن ملاحظة بذل حماس جهودا لإعادة الهدوء عند السياج إلا أنها مع ذلك لا تمنع أعمال العنف كليا رغبة منها في التوضيح أن إسرائيل لا تسيطر على حماس أو تهددها".

© East News / AP/FOTOLINK ليبرمان: الهدوء على حدود إسرائيل مع غزة مرهون بضربة قوية لحماس

وأكد هليفي خلال لقائه اليوم مع رؤساء السلطات المحلية في المناطق القريبة من قطاع غزة ، بأنه "توجد تعليمات واضحة بإطلاق النار صوب كل من يجتاز السياج الأمني. مضيفا أن "المساعدات الإنسانية لغزة ستساهم في خفض مستوى العنف على امتداد السياج".

وقال هليفي إن "هدف الجيش هو استرجاع الهدوء والعودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الثلاثين من شهر مارس/ آذار الماضي، حينما بدأت التظاهرات قرب السياج الأمني".

هذا وأغارت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عصر اليوم، على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، حيث اتهم الجيش مجموعة من الفلسطينيين بمحاولتهم إطلاق بالونات حارقة تجاه إسرائيل، دون وقوع إصابات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم تل أبيب حماس بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.