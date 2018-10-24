رئيس وزراء العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على أي دولة

بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية أمام أعضاء مجلس النواب:" لن نسمح بأي تدخل خارجي في شؤون العراق، ولن يكون مقبولا لأي طرف داخلي التجاوز".
وتابع:" سنتعاون مع كل الدول المجاورة"، مضيفا "ولكننا لن نقبل أن تستخدم أراضينا للاعتداء على أي دولة".
يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف عبد المهدي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وينص الدستور العراقي على إعطاء مهلة 30 يوما لرئيس الوزراء المُكلف لتشكيل حكومته.
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