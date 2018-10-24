رئيس وزراء العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على أي دولة

شدد رئيس وزراء العراق المكلف عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، على عدم السماح لأي تدخل خارجي في شؤون العراق، لافتا إلى أن بغداد لن تكون طرفا في الاعتداء على أي دولة.

بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية أمام أعضاء مجلس النواب:" لن نسمح بأي تدخل خارجي في شؤون العراق، ولن يكون مقبولا لأي طرف داخلي التجاوز".

وتابع:" سنتعاون مع كل الدول المجاورة"، مضيفا "ولكننا لن نقبل أن تستخدم أراضينا للاعتداء على أي دولة".

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف عبد المهدي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وينص الدستور العراقي على إعطاء مهلة 30 يوما لرئيس الوزراء المُكلف لتشكيل حكومته.