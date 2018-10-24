ماي: رواية السعودية عن مقتل خاشقجي تفتقر للمصداقية

ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها أبلغت العاهل السعودي الملك سلمان في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بأن رواية المملكة لملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا تفتقر للمصداقية.

وقال متحدث باسم مكتب ماي:" رئيسة الوزراء قالت إن التفسير الحالي يفتقر للمصداقية ولهذا لا تزال هناك حاجة ماسة لتحديد ما حدث بالضبط"، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / Simon Dawson بريطانيا تلغي تأشيرات دخول المشتبه بهم في قضية مقتل خاشقجي

وأضاف المتحدث "حثت ماي السعودية بقوة على التعاون مع التحقيق التركي مع التزام الشفافية بشأن النتائج، من المهم الوصول إلى الحقائق كاملة".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، إن بريطانيا ستمنع جميع المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من دخول البلاد.

وأعلنت السعودية، بعد مرور 18 يوما على اختفاء خاشقجي، وفاة الرجل في القنصلية بإسطنبول، وذلك "إثر شجار".

وعلى ذمة القضية، أوقفت سلطات المملكة 18 شخصا للتحقيق معهم؛ فيما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا بإقالة عدد من المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات، بينهم نائب الرئيس اللواء أحمد عسيري، وإعفاء المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.