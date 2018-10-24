ماي: رواية السعودية عن مقتل خاشقجي تفتقر للمصداقية

وقال متحدث باسم مكتب ماي:" رئيسة الوزراء قالت إن التفسير الحالي يفتقر للمصداقية ولهذا لا تزال هناك حاجة ماسة لتحديد ما حدث بالضبط"، وفقا لوكالة "رويترز".
قالت رئيسة الوزراء البريطانية، إن بريطانيا ستمنع جميع المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من دخول البلاد.
وأعلنت السعودية، بعد مرور 18 يوما على اختفاء خاشقجي، وفاة الرجل في القنصلية بإسطنبول، وذلك "إثر شجار".
وعلى ذمة القضية، أوقفت سلطات المملكة 18 شخصا للتحقيق معهم؛ فيما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا بإقالة عدد من المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات، بينهم نائب الرئيس اللواء أحمد عسيري، وإعفاء المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.
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