رئيس كوبا يزور روسيا والصين وكوريا الشمالية قريبا

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس ميغيل دياز كانيل سيزور روسيا والصين وكوريا الشمالية وفيتنام ولاوس، أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، في أول جولة خارجية يقوم بها.

وبعد مؤتمره الصحفي ركز على ما وصفه الوزير بقرار الولايات المتحدة المضي في "طريق المواجهة"، قال إن دياز كانيل سيزور أيضا بعض العواصم في غرب أوروبا. وكانت أول زيارة يقوم بها دياز كانيل إلى الخارج هي زيارة فنزويلا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، زار الرئيس الكوبي الولايات المتحدة للمرة الأولى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتصاعد التوتر بين كوبا والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي نعت أوروبا بصفات تعود إلى حقبة الحرب الباردة وتراجع جزئيا عن سياسة الوفاق التي بدأ سلفه باراك أوباما تطبيقها.