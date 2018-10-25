الدفاع التركية: تركيب منظومات "إس 400" يبدأ في أكتوبر 2019

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن نشر منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400" في بلاده سيبدأ في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.

أنقرة — سبوتنيك. وقال الوزير لصحيفة "يني شفق": "العمل على تركيب المنظومات سيبدأ في أكتوبر 2019. نحن حاليا في مرحلة اختيار الكادر الذي سيخضع للتدريب حيث سيتم إرسال الكادر إلى روسيا مطلع عام 2019 ليخضع للتدريب هناك".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا قد وقعتا في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"، ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.