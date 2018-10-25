الحرس الثوري الإيراني يخلي أولى ساحات نشاطاته الاقتصادية

© AFP 2018 / البحرين تكشف أسباب إدراجها الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن مؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري طرحت للبيع أسهمها غير المباشرة في مجال الاتصالات. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء " فارس ".

وقال آذري جهرمي: حول خروج مؤسسة التعاون التابعة لحرس الثورة الإسلامية من شركة "توسعة اعتماد مبين" المتعلقة باسم شركات الاتصالات الإيرانية و"همراه أول" للهاتف النقال:

إن السياسة العامة التي جرت متابعتها خلال الأعوام الأخيرة وتؤكد عليها القوات المسلحة هي خروج القوات المسلحة من ساحة مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف الوزير الإيراني: إن ما نشر أخيرا هو أن مؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري طرحت للبيع أسهمها غير المباشرة في قطاع الاتصالات وسيتم الإعلان عن تفاصيل الآلية التي يتم بها ذلك.