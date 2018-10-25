مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: العمل جار على إنشاء نظام مدفوعات مع إيران

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الخميس، أن العمل جار على إنشاء نظام مدفوعات مع إيران، لكن الوقت غير كاف لإطلاقه قبل 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

فيرونا — سبوتنيك. وقال تشيجوف لوكالة "سبوتنيك": "مازلنا نواصل العمل على نظام المدفوعات، وسنطلقه بمجرد أن يكون جاهزا، كان من المخطط أن يكون جاهزا في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني/نوفمبر، لكني أخشى أن الوقت غير كاف. لذلك، من الممكن إطلاقه بعد هذا الموعد، سنرى. إنه يتطلب إجراءات تشريعية محددة.

© REUTERS / Raheb Homavandi ريباكوف: تدابير حماية أوروبا من عقوبات واشنطن على إيران دخلت حيز التنفيذ

وكانت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد أعلنت في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس إنشاء كيان قانوني لإجراء معاملات مالية مع إيران وهذا سيسمح للشركات الأوروبية بالعمل مع إيران وفقا للقوانين الأوروبية، كما سيكون مفتوحا أمام مشاركين آخرين.

وتهدف الآلية الجديدة إلى تجنب العقوبات الأمريكية التي ستخرج من النظام المالي للولايات المتحدة أي بنك يسهل التعاملات النفطية مع إيران، وستضمن الآلية سداد قيمة الخام الإيراني الذي يشتريه الأوروبيون في صورة سلع وخدمات أوروبية بقيم مماثلة.