نوفاك: روسيا تتطلع لتكون ضمن أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي

أفاد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، بأن زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال توسيع المشاريع القائمة وإدخال مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال في روسيا سيسمح بزيادة حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى 15% بحلول عام 2025.

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفاك متحدثا في اجتماع مجلس الوزراء الروسي: "من أجل تعزيز مكانة روسيا في السوق العالمية، حتى عام 2025، سيتم إطلاق ثلاثة مشاريع أخرى، هي: "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2"، و"بالتييسكي للغاز الطبيعي المسال"، وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأقصى، وبذلك ستكون الطاقة الإنتاجية الإجمالية 41.2 مليون طن. وبشكل عام، سيسمح هذا بزيادة حصة الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق إلى 15% بحلول عام 2025".

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وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن:"الخطط تشمل زيادة كبيرة في حصة روسيا في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 15-20% من مستوى العام الماضي. وهذا يعني أننا يجب أن نكون من بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال".

وأعلن المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، يوم الثلاثاء الماضي، بأن المملكة العربية السعودية مستعدة لاستثمار 5 مليارات دولار في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2".

ويعتبر مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد "يامال للغاز الطبيعي المسال".

وسيتم تنفيذ المشروع على أساس حقل "أوتريني"، بحيث يتكون من ثلاثة خطوط تكنولوجية. ومن المقرر إطلاق الخط الأول بين عامي 2022-2023، يليه إطلاق الخطين الآخرين في 2024 و2025.