نوفاك: روسيا تتطلع لتكون ضمن أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفاك متحدثا في اجتماع مجلس الوزراء الروسي: "من أجل تعزيز مكانة روسيا في السوق العالمية، حتى عام 2025، سيتم إطلاق ثلاثة مشاريع أخرى، هي: "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2"، و"بالتييسكي للغاز الطبيعي المسال"، وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأقصى، وبذلك ستكون الطاقة الإنتاجية الإجمالية 41.2 مليون طن. وبشكل عام، سيسمح هذا بزيادة حصة الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق إلى 15% بحلول عام 2025".
وأعلن المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، يوم الثلاثاء الماضي، بأن المملكة العربية السعودية مستعدة لاستثمار 5 مليارات دولار في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2".
ويعتبر مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد "يامال للغاز الطبيعي المسال".
وسيتم تنفيذ المشروع على أساس حقل "أوتريني"، بحيث يتكون من ثلاثة خطوط تكنولوجية. ومن المقرر إطلاق الخط الأول بين عامي 2022-2023، يليه إطلاق الخطين الآخرين في 2024 و2025.
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