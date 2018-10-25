وزير الدفاع السوري يتحدث عن محاربة رافضي المصالحة و"آخر أوراق أمريكا"

وقال العماد أيوب في كلمة له أمام مجلس الشعب السوري (البرلمان) أن: "إدلب لن تكون استثناء أبدا، وسنحارب كل من يرفض المصالحة حتى تحرير كامل الأراضي السورية".
وكشف أيوب، وفق صالح، عن أن الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمر بدراسة إمكانية تسريح كافة دورات الاحتياط وعدم الاحتفاظ بأحد".
وأضاف صالح: تخلل جلسة اليوم التي حضرها وزير الدفاع "مطالبات بتحسين أوضاع العسكريين عموما بما في ذلك مخصصاتهم من اللباس العسكري، وكذلك تحسين الأوضاع التعليمية لأبناء شهداء الجيش العربي السوري".
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