جنرال أمريكي يكشف تاريخ بداية الحرب مع الصين

كشف القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أورويا، الجنرال المتقاعد بن هودجز، لوكالة "سبوتنيك" عن إمكانية اندلاع حرب كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال 15 سنة المقبلة. وجاء تصريح الجنرال الأمريكي خلال مؤتمر الأمن في العاصمة البولندية وارسو.

وقال هودجز لـ "سبونتيك": ستقوم أوروبا بتطوير أسلحتها الدفاعية للدفاع عن نفسها دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الجيش الأمريكي سيركز أكثر على منطقة المحيط الهادئ لمواجهة التهديد الصيني هناك.

© AFP 2018 / Jim MacMillan, File الجيش الأمريكي في انتظار حرب وشيكة

وأضاف هودجز "الولايات المتحدة بحاجة إلى دفاع أوروبي قوي يحميها ويحمينا أيضا، أعتقد أن بعد 15 سنة هناك إمكانية واحتمالية حرب ومواجهة مباشرة بين الصين والولايات المتحدة".

واعتبر هودجز أنه على الرغم من التحول في الأولويات الجيوسياسية الأمريكية، فإن التزام الولايات المتحدة بتحالف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال ثابتا.

يذكر أن استطلاعا للرأي أجرته صحيفة عسكرية أمريكية وأظهر أن نصف العسكريين الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم ستشترك قريبا في حرب شاملة.