إيطاليا تعلن موافقة حفتر على حضور مؤتمر باليرمو

ووفقا لصحيفة "الوسط". وقال الوزير الإيطالي للصحفيين في مقر الخارجية الإيطالية في روما، على هامش أعمال المؤتمر الإيطالي — الأفريقي، إن طموح إيطاليا يتمثل في أن يكون المؤتمر من نتاج عمل الليبيين، وأن يجمع أطرافا ليبية تتحاور فيما بينها، وترسي دعائم مستقبل بلادهم.
وأضاف أن "خارجية إيطاليا تأمل أن يجلس المشير حفتر على الطاولة، وأنه أعرب عن نيته بالفعل في الحضور، كما أن غالبية الأطراف الليبية أكدت حضورها لهذا المؤتمر، الذي يطمح أن يوفر خدمة للدفع بالاستقرار في ليبيا".
وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أنه "ليس متأكدا من حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فعاليات مؤتمر باليرمو، لكن روسيا ستكون ممثلة على مستوى رفيع، وأن روسيا تشاطر إيطاليا الرأي في أن مشاكل الليبيين، يجب أن يحلوها بأنفسهم".
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