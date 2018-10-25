تسجيل
16:06 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

    إيطاليا تعلن موافقة حفتر على حضور مؤتمر باليرمو

    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الخميس، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أعرب عن نيته حضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

    ووفقا لصحيفة "الوسط". وقال الوزير الإيطالي للصحفيين في مقر الخارجية الإيطالية في روما، على هامش أعمال المؤتمر الإيطالي — الأفريقي، إن طموح إيطاليا يتمثل في أن يكون المؤتمر من نتاج عمل الليبيين، وأن يجمع أطرافا ليبية تتحاور فيما بينها، وترسي دعائم مستقبل بلادهم.

    لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © Sputnik . Vladimir Astapkovitch
    خليفة حفتر يحسم الجدل حول "تدخل روسيا عسكريا في ليبيا"
    وأوضح أن "تواجد لاعبين مهمين آخرين، مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والدول العربية، والدول الأوروبية المهتمة، أمر جيد، لكن اللاعبين الفعليين هم الأطراف الليبية".
    وأضاف أن "خارجية إيطاليا تأمل أن يجلس المشير حفتر على الطاولة، وأنه أعرب عن نيته بالفعل في الحضور، كما أن غالبية الأطراف الليبية أكدت حضورها لهذا المؤتمر، الذي يطمح أن يوفر خدمة للدفع بالاستقرار في ليبيا".

    وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أنه "ليس متأكدا من حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فعاليات مؤتمر باليرمو، لكن روسيا ستكون ممثلة على مستوى رفيع، وأن روسيا تشاطر إيطاليا الرأي في أن مشاكل الليبيين، يجب أن يحلوها بأنفسهم".

     

    انظر أيضا:

    بقرار المشير خليفة حفتر... كتائب عسكرية تنضم للواء 73 مشاة
    خليفة حفتر يحسم الجدل حول "تدخل روسيا عسكريا في ليبيا"
    9 توصيات من خليفة حفتر بشأن درنة والتعامل مع الأسرى
    حقيقة الزيارة السرية إلى الإمارات لاختيار بديل خليفة حفتر
    ماذا لو غاب المشير خليفة حفتر عن المشهد؟
    ما حقيقة توحيد القوات الليبية تحت قيادة المشير خليفة حفتر؟
    الكلمات الدلالية:
    خليفة حفتر, بوتين, ليبيا, أعيان ليبيا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدينة شينزين (أو شنتشن)، الصين
    أفضل مدن للسياحة لعام 2019 من بينها مدينة عربية
    الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك