إيطاليا تعلن موافقة حفتر على حضور مؤتمر باليرمو

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الخميس، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أعرب عن نيته حضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفقا لصحيفة "الوسط". وقال الوزير الإيطالي للصحفيين في مقر الخارجية الإيطالية في روما، على هامش أعمال المؤتمر الإيطالي — الأفريقي، إن طموح إيطاليا يتمثل في أن يكون المؤتمر من نتاج عمل الليبيين، وأن يجمع أطرافا ليبية تتحاور فيما بينها، وترسي دعائم مستقبل بلادهم.

© Sputnik . Vladimir Astapkovitch خليفة حفتر يحسم الجدل حول "تدخل روسيا عسكريا في ليبيا"

وأوضح أن "تواجد لاعبين مهمين آخرين، مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والدول العربية، والدول الأوروبية المهتمة، أمر جيد، لكن اللاعبين الفعليين هم الأطراف الليبية".وأضاف أن " خارجية إيطاليا تأمل أن يجلس المشير حفتر على الطاولة، وأنه أعرب عن نيته بالفعل في الحضور، كما أن غالبية الأطراف الليبية أكدت حضورها لهذا المؤتمر، الذي يطمح أن يوفر خدمة للدفع بالاستقرار في ليبيا".

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أنه "ليس متأكدا من حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فعاليات مؤتمر باليرمو، لكن روسيا ستكون ممثلة على مستوى رفيع، وأن روسيا تشاطر إيطاليا الرأي في أن مشاكل الليبيين، يجب أن يحلوها بأنفسهم".