ترامب: تقرير "نيويورك تايمز" عن التجسس على هاتفي "قصة مزيفة" جديدة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تجسس الصين وروسيا على اتصالاته، وأكد أنه يستخدم هاتفه فقط بتصريح رسمي.

وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" اليوم الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول، "نشرت نيويورك تايمز قصة مزيفة جديدة حول استماع الصين وروسيا إلى جميع مكالماتي على الهاتف الخلوي، ولكنني نادرا ما استخدمه، وإذا استخدمته يكون ذلك بتصريح من الحكومة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت، نقلا عن أحد مصادرها، أن الاستخبارات الأمريكية علمت أن الصين وروسيا قامتا بالتنصت على المحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لمصدر الصحيفة، فإن هذا من شأنه معرفة الطريقة التي يعمل فيها الرئيس، ومن الممكن أن يؤثر على سياسة الإدارة الأمريكية.

The New York Times has a new Fake Story that now the Russians and Chinese (glad they finally added China) are listening to all of my calls on cellphones. Except that I rarely use a cellphone, & when I do it’s government authorized. I like Hard Lines. Just more made up Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018

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ونفى بدوره السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ما نشرته الصحيفة الأمريكية عن تنصت روسيا والصين على الرئيس الأمريكي.

وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وحول ما إذا كان لدى الكرملين معلومات استخباراتية على أساس هذا التنصت: "اسألوا الصحيفة، فقد يكون لديها بيانات تفصيلية، يمكن أن تكون مبررا لنشر هذه المعلومات. عموما، نحن نتعامل مع مثل هذه المواد بـ "حس من الفكاهة". نحن نأسف أن تنشر الصحيفة معلومات تشهد على انخفاض مستوى المسؤولية الصحفية فيها".

وردت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على ادعاءات الصحيفة الأمريكية بشأن تنصت الصين على مكالمات ترامب الهاتفية قائلة "هناك انطباع أن بعض الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية يبذلون قصارى جهدهم للحصول على "الأوسكار" لأفضل سيناريو وخبر".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية " إذا كان لدى الإدارة الأمريكية مخاوف بشأن هواتف "أبل" فلتستخدم هواتف "هواوي" الصينية فلم تشعر بهدها بالخوف لأن أجهزتنا مضمونة".