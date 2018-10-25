"عمل خطير"... مؤامرة قد تعصف بالحزب الحاكم في إسرائيل

نقلت قناة عبرية على لسان الوزير السابق في حكومة نتنياهو، جدعون ساعر، الذي اعتزل السياسة قبل سنوات، وعاد مؤخرا للنشاط السياسي في إطار حزب "الليكود"، إن رئيس الوزراء قرر اختلاق فرية ضده.

ذكرت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم، الخميس، على لسان ساعر أن نتنياهو اختلق فرية ونشرها، يزعم فيها أنه يخطط لمؤامرة مع الرئيس الإسرائيلي ضد نتنياهو، هدفها إزاحة رئيس الوزراء من الحكم، عقب الانتخابات القادمة في إسرائيل.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن ساعر وصف اتهامات نتنياهو ومقربيه بأنها تجاوز للخط الأحمر، وأنها عمل خطير.

נמתין בכליון עינים לבדל של ראיה לאישוש תיאורית הקונספירציה המגוחכת — גדעון סער (@gidonsaar) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

وقال جدعون ساعر، وزير الداخلية الإسرائيلي السابق:

لقد عملت من أجل وصول نتنياهو إلى الحكم، ولم أكن يوما من أعدائه. للأسف، نتنياهو محاط بسياسيين يدبرون المؤامرات. هذا شيء عاطل لليكود، ويبث السم في عروقه".

وطالب السياسي الإسرائيلي الذي ينوي، في القريب، منافسة نتنياهو على رئاسة حزب الليكود (الحزب الحاكم)، رئيس الحكومة، بعرض أدلة تثبت الاتهامات الباطلة ضده، أو التراجع فورا.

وكتب ساعر في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر":

سننتظر بصبر للحصول على دليل يثبت نظرية المؤامرة السخيفة.