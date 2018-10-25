تسجيل
20:10 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

    زاخاروفا: روسيا أبلغت بولتون عدم جواز تقطيع أوصال سوريا

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا أوضحت لمستشار الأمن القومي الأمريكي، أن موقفها ثابت من القضية السورية، وهو عدم جواز تقطيع أوصال سوريا، وعدم السماح بإنشاء جيوب على أراضيها.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "فيما يتعلق بسوريا، فقد تم بحث هذه القضية خلال اللقاء مع بولتون. وقد ذكرت روسيا موقفها مرة أخرى، أعتقد أنه واضح للأمريكيين، لأننا نتحاور معهم بانتظام، بما في ذلك وحول القضية السورية وبخصوص مستقبل الدولة ككل، كدولة مستقلة ذات سيادة. هذا هو موقفنا الثابت. نحن ننقل هذا الموقف علنا للجميع. وهذا هو الموقف الأساسي للجانب الروسي في سياق التسوية السورية، المنطلق من عدم جواز تقطيع أوصال سوريا، وخلق جيوب على أراضيها خارجة عن سيطرة دمشق، السلطة الشرعية الرسمية".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في الكرملين، موسكو 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    بولتون: ناقشت إدلب مع بوتين واتفاق على توسيع التنسيق العسكري
    هذا وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قد أعلن في مؤتمر صحفي في موسكو، في وقت سابق، أنه بحث القضية السورية في لقائه مع الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، وأن الطرفين اتفقا على توسيع التنسيق العسكري.

    وكان بولتون، قد قام بزيارة لروسيا، يوم الأحد الماضي، استغرقت يومين، أجرى خلالها محادثات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

    انظر أيضا:

    بولتون: أطلعت بوتين على المعلومات المتواجدة لدى واشنطن في قضية خاشقجي
    أوشاكوف: زيارة بولتون إشارة من واشنطن حول استعدادها للحوار
    بولتون: لا أتفق مع روسيا بأن خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ يجعل العالم أكثر خطورة
    لافروف يبحث مع بولتون استقرار سوريا وقضايا استراتيجية
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة السورية, جون بولتون, ماريا زاخاروفا, امريكا, سوريا, موسكو, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة (The golden couple)، للمصور مارسل فان أوستن من هولندا، الفائز بجائزة المسابقة
    الفائزون في تصوير الحياة البرية لعام 2018
    الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك