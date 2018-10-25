زاخاروفا: روسيا أبلغت بولتون عدم جواز تقطيع أوصال سوريا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا أوضحت لمستشار الأمن القومي الأمريكي، أن موقفها ثابت من القضية السورية، وهو عدم جواز تقطيع أوصال سوريا، وعدم السماح بإنشاء جيوب على أراضيها.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "فيما يتعلق بسوريا، فقد تم بحث هذه القضية خلال اللقاء مع بولتون. وقد ذكرت روسيا موقفها مرة أخرى، أعتقد أنه واضح للأمريكيين، لأننا نتحاور معهم بانتظام، بما في ذلك وحول القضية السورية وبخصوص مستقبل الدولة ككل، كدولة مستقلة ذات سيادة. هذا هو موقفنا الثابت. نحن ننقل هذا الموقف علنا للجميع. وهذا هو الموقف الأساسي للجانب الروسي في سياق التسوية السورية، المنطلق من عدم جواز تقطيع أوصال سوريا، وخلق جيوب على أراضيها خارجة عن سيطرة دمشق، السلطة الشرعية الرسمية".

© REUTERS / Maxim Shemetov بولتون: ناقشت إدلب مع بوتين واتفاق على توسيع التنسيق العسكري

هذا وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون ، قد أعلن في مؤتمر صحفي في موسكو، في وقت سابق، أنه بحث القضية السورية في لقائه مع الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، وأن الطرفين اتفقا على توسيع التنسيق العسكري.

وكان بولتون، قد قام بزيارة لروسيا، يوم الأحد الماضي، استغرقت يومين، أجرى خلالها محادثات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.