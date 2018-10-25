قتلى ومفقودون...إسرائيل تحرك طائرات هليكوبتر لمساعدة الأردن في كارثة "البحر الميت"

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أرسلت طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، لمساعدة الأردن في مواجهة كارثة السيول، التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال، وفقد 16 آخرين.

وذكر أدرعي في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الفريق الإسرائيلي، الذي أرسل بطلب من عمان، يعمل على الجانب الأردني من البحر الميت، حيث كانت حافلة تقل 37 طفلا وسبعة مدرسين جرفتها السيول، في واد اليوم، الخميس.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه، في هذه الأثناء، يقدم الإسرائيليون المساعدة في عمليات الإنقاذ والعثور على المفقودين، ويعملون كل ما بوسعهم رغم الأحوال الجوية لمساعدة الناجين من الفيضانات.

#عاجل بدأ #جيش_الدفاع بتقديم المساعدة في إنقاذ باص الأطفال الأردني بالقرب من #البحر_الميت في جانبه الأردني وذلك نتيجة الفيضانات التي تشهدها منطقة الجنوب.

نظرًا لطلب #الحكومة_الاردنية أقلعت عدة مروحيات تابعة لسلاح الجو مع مقاتلي وحدة ٦٦٩ بقيادة قائد الوحدة المختارة #الاردن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2018

وكانت الأردن قد أعلنت حالة الطوارئ، الخميس، في العاصمة عمان، بسبب المنخفض الجوي والسيول، التي ضربت البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصا، وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 آخرين في منطقة البحر الميت.

وتجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش الأردني. ونقل التلفزيون الأردني عن مسؤول في الدفاع المدني قوله، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وتابع رئيس الوزراء، عمر الرزاز، خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني، مصطفى البزايعة، أوضاع الطلبة، الذين داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية، والبلديات والأشغال العامة والإسكان، وشدد على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة، وتوفير الآليات والقوى البشرية اللازمة.