قتلى ومفقودون...إسرائيل تحرك طائرات هليكوبتر لمساعدة الأردن في كارثة "البحر الميت"

وذكر أدرعي في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الفريق الإسرائيلي، الذي أرسل بطلب من عمان، يعمل على الجانب الأردني من البحر الميت، حيث كانت حافلة تقل 37 طفلا وسبعة مدرسين جرفتها السيول، في واد اليوم، الخميس.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه، في هذه الأثناء، يقدم الإسرائيليون المساعدة في عمليات الإنقاذ والعثور على المفقودين، ويعملون كل ما بوسعهم رغم الأحوال الجوية لمساعدة الناجين من الفيضانات.
#عاجل بدأ #جيش_الدفاع بتقديم المساعدة في إنقاذ باص الأطفال الأردني بالقرب من #البحر_الميت في جانبه الأردني وذلك نتيجة الفيضانات التي تشهدها منطقة الجنوب.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2018
نظرًا لطلب #الحكومة_الاردنية أقلعت عدة مروحيات تابعة لسلاح الجو مع مقاتلي وحدة ٦٦٩ بقيادة قائد الوحدة المختارة #الاردن
شهادة أحد مرافقي الأطفال الذين جرفتهم سيول #البحر_الميت في #الأردن— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨
التفاصيل: https://t.co/A034OtypbR pic.twitter.com/XxrhYbxLLp
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