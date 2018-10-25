لحظة حميمية بين ترامب وزوجته في احتفالية رسمية (صور وفيديو)

شارك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع قرينته، ميلانيا ترامب، لحظة حميمية خلال فعالية رسمية أقيمت في البيت الأبيض، أمس الأربعاء.

وحضر الزوجان، فعالية من أجل مكافحة أزمة المواد الأفيونية والمخدرات، وقبل أن تقدم ميلانيا ترامب زوجها للحضور، تبادلا القبلات أمام المصورين.

وقام ترامب خلال الاحتفالية، بالتوقيع على مشروع قانون لمكافحة أزمة انتشار الأفيون في البلاد، وهي فئة من العقاقير المخدرة.

© REUTERS / LEAH MILLIS الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقبل زوجته ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018

© REUTERS / LEAH MILLIS الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقبل زوجته ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وتطرقت "سيدة أمريكا الأولى" في كلمتها خلال الفعالية، عن طرود مشبوهة أرسلت إلى شخصيات سياسية ديمقراطية في نيويورك وواشنطن وفلوريدا، ومن أبرزهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والممثل الأمريكي، روبرت دي نيرو.

وكان حاضرا الاحتفالية، إيفانكا ترامب، الإبنة الكبرى لدونالد ترامب، وهي كبيرة مستشاريه في البيت الأبيض.

وشهدت الفعالية موقفا طريف، عندما نسي ترامب الإمضاء على مشروع القانون، ما دفع زوجته لتذكيره أمام الحضور.