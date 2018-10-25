لحظة حميمية بين ترامب وزوجته في احتفالية رسمية (صور وفيديو)

وحضر الزوجان، فعالية من أجل مكافحة أزمة المواد الأفيونية والمخدرات، وقبل أن تقدم ميلانيا ترامب زوجها للحضور، تبادلا القبلات أمام المصورين.
وقام ترامب خلال الاحتفالية، بالتوقيع على مشروع قانون لمكافحة أزمة انتشار الأفيون في البلاد، وهي فئة من العقاقير المخدرة.
وتطرقت "سيدة أمريكا الأولى" في كلمتها خلال الفعالية، عن طرود مشبوهة أرسلت إلى شخصيات سياسية ديمقراطية في نيويورك وواشنطن وفلوريدا، ومن أبرزهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والممثل الأمريكي، روبرت دي نيرو.
وكان حاضرا الاحتفالية، إيفانكا ترامب، الإبنة الكبرى لدونالد ترامب، وهي كبيرة مستشاريه في البيت الأبيض.
وشهدت الفعالية موقفا طريف، عندما نسي ترامب الإمضاء على مشروع القانون، ما دفع زوجته لتذكيره أمام الحضور.
Melania appears to remind #Trump to sign an opioids bill— Real News Line (@RealNewsLine) October 25, 2018
Come on, dear, this way: Moment #Melania reminds Trump to sign the #opioid bill at bill signing #OpioidEpidemichttps://t.co/6QfctYgaAJ pic.twitter.com/Id5jSrISsT
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