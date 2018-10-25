أنصار الله: مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بهجمات في عسير وجيزان ونجران

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بعمليات هجومية في قطاعات عسير وجيزان ونجران، جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد تلفزيون المسيرة الناطق باسم "أنصار الله" بأن "مسلحي الجماعة نفذوا عملية هجومية على موقع ثيا في الربوعة بقطاع عسير، أسفرت عن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين واندلاع حريق هائل في الموقع".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تعلن استعادة مواقع في حجة وتهاجم في الحديدة وصنعاء

وفي جيزان، سقط قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين بكمين محكم نصبه مسلحو " أنصار الله " بعبوات ناسفة في موقع محولة، حسب مواقع " المسيرة ".

أما في نجران، فاستهدف مسلحو "أنصار الله" آلية للجيش السعودي على الطريق المؤدية إلى موقع المرتكزة، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة طاقمها.

في سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، مقتل الرقيب موسى بن محمد عسيري، والعريف محمد حسين الزهراني، خلال مواجهات حدودية مع مسلحي الجماعة.

وتشن جماعة أنصار الله هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.