المبعوث الأمريكي يصل إسرائيل لإنهاء "صفقة القرن"

ذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن جيسون غريبنلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، سيصل إلى إسرائيل، الأسبوع القادم، بهدف تقديم وإعلان "صفقة القرن" نهاية العام الجاري.
ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، سيلتقي خلال زيارته المهمة بكل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية؛ وذلك دون اللقاء بالمسؤولين الفلسطينيين، على خلفية رفض الرئيس، محمود عباس (أبو مازن) اتمام الاتصالات بالطرف الإسرائيلي، أو لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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