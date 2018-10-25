المبعوث الأمريكي يصل إسرائيل لإنهاء "صفقة القرن"

ذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن جيسون غريبنلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، سيصل إلى إسرائيل، الأسبوع القادم، بهدف تقديم وإعلان "صفقة القرن" نهاية العام الجاري.

وأوردت القناة العبرية أن الزيارة تأتي لاستكمال المباحثات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، ووضع النقاط فوق الحروف، ويناقش ملف الاتصالات الإسرائيلية مع حركة حماس حول الوضع في قطاع غزة.ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، سيلتقي خلال زيارته المهمة بكل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية؛ وذلك دون اللقاء بالمسؤولين الفلسطينيين، على خلفية رفض ا لرئيس، محمود عباس (أبو مازن) اتمام الاتصالات بالطرف الإسرائيلي، أو لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.