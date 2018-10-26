البيت الأبيض: ترامب يناقش مع مديرة المخابرات المركزية الأمريكية زيارتها الأخيرة إلى تركيا

واشنطن- سبوتنيك. وقالت ساندرز في بيان: "التقى الرئيس صباح الخميس، بمديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، هاسبل، وناقش معها زيارتها إلى تركيا"، مشيرة إلى أان "هاسبل اطلعت الرئيس عن تحقيقاتها[بشأن مقتل خاشقجي] ومفاوضتها".
يذكر أن الصحفي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ولم يره أحد بعد ذلك.
وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، ورغم إنكار الرياض معرفتها بمصيره، أقرّت السلطات السعودية، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، بمقتل خاشقجي؛ وفسرت ذلك بـ"وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
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