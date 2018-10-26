البيت الأبيض: ترامب يناقش مع مديرة المخابرات المركزية الأمريكية زيارتها الأخيرة إلى تركيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى بمديرة المخابرات المركزية (سي. آي. إيه)، جينا هاسبل، وناقش معها زيارتها الأخيرة إلى تركيا، بشأن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت ساندرز في بيان: "التقى الرئيس صباح الخميس، بمديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، هاسبل، وناقش معها زيارتها إلى تركيا"، مشيرة إلى أان "هاسبل اطلعت الرئيس عن تحقيقاتها[بشأن مقتل خاشقجي] ومفاوضتها".

يذكر أن الصحفي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ولم يره أحد بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، ورغم إنكار الرياض معرفتها بمصيره، أقرّت السلطات السعودية، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، بمقتل خاشقجي؛ وفسرت ذلك بـ"وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول.