بيلاروسيا تبدي اهتماما بتوسيع التعاون البناء مع قوات حفظ السلام الأممية

أعلن النائب الأول لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الجمعة، أن بلاده مهتمة بالانضمام لقوات حفظ السلام في إحدى بعثات الأمم المتحدة.

بكين — سبوتنيك. وقال فولفوفيتش: "لا تملك بيلاروس حتى الآن الخبرة الكافية في هذا المجال، وهنا يمكن دعمنا من قبل الدول المشاركة بوحدات حفظ السلام التي نشطت في هذا المجال لفترة طويلة. نحن مهتمون بتوسيع التعاون البناء مع هذه البلدان، بما في ذلك من خلال تعزيز الجانب البيلاروسي في توفير إمكانية انضمام الوحدات البيلاروسية مع المعدات إلى إحدى بعثات الأمم المتحدة".

وأضاف النائب الأول لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، أن مينسك "تعمل بنشاط على هذه القضية مع عدد من البلدان عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية، وهناك بالفعل بعض التطورات" في هذا المجال، مشيرا إلى أن "مصلحة جمهورية بيلاروس، في تنسيق وتعزيز المصالح المشتركة في الساحة الدولية على أساس المساواة في الحوار والاحترام".

وشدد فولفوفيتش على أن بيلاروسيا تلتزم بمسار ثابت وبنّاء للمشاركة في أنشطة الأمم المتحدة والحفاظ على السلام والأمن، مضيفا أن "مجال حفظ السلام هو أحد الأجزاء الهامة من التعاون العسكري الدولي، وقد اتخذت الخطوة العملية الأولى بهذا الاتجاه في عام 2010 ، عندما انضمت بيلاروسيا إلى بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.