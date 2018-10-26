مصدر بالخارجية التركية: أوغلو تحدث مع نظيره السعودي

صرح مصدر بوزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بأن الوزير مولود جاويش أوغلو تحدث هاتفيا مع نظيره السعودي عادل الجبير.

ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تفاصيل أكثر حول الحديث الذي دار خلال المكالمة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد جدد، أمس الخميس، مطالبة الرياض بالإفصاح عن الجهة التي أصدرت الأوامر للفريق السعودي المشتبه بقيامه بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في أنقرة: "الرئيس أردوغان وجه أسئلة حول مقتل خاشقجي، لم نحصل على رد عليها، وأهمها من أعطى الأوامر لفريق السعوديين الذي جاء لتنفيذ القتل في إسطنبول".