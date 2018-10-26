ليبرمان: المظاهرات في غزة ستكون أكثر هدوءا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه يتوقع أن يشهد، اليوم الجمعة، هدوءا نسبيا على السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن حركة "حماس" تعمل على السيطرة على المواجهات، على حد تعبيره.

القدس — سبوتنيك. وجاءت تصريحات ليبرمان، ظهر اليوم الجمعة، خلال قيامه بزيارة تفقدية لقرية "كيرم شالوم" المحاذية للقطاع، بمرافقة عدد من كبار الضباط في الجيش الاسرائيلي.

© REUTERS / POOL بسبب البالونات الحارقة... إسرائيل تتخذ إجراء جديدا في غلاف غزة

وقال ليبرمان: "نتوقع جمعة هادئة على حدود قطاع غزة، ولتقييم انخفاض العنف يجب متابعة الأمور حتى نهاية نوفمبر".

وأضاف ليبرمان: "اليوم دخلت شاحنات الوقود القطرية وغيرها من الوقود، وانتهى الأسبوع دون تغيير وهذا يعني أن حماس تسيطر بالكامل".

وتأتي تصريحات ليبرمان بعيد صدور أنباء تتحدث عن نجاح الوفد الأمني المصري في تحقيق تسوية مع حركة "حماس" تنص على وقف الاحتجاجات على السياج الأمني وإطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، مقابل أن تعمل الأخيرة على تخفيف الحصار المفروض على القطاع.

ويستعد الفلسطينييون اليوم الجمعة للمشاركة في "مسيرات العودة" وكسر الحصار عن القطاع، في عدد من نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي على طول السياج الأمني الفاصل مع اسرائيل.

وعزز الجيش الإسرائيلي من تواجد قواته على الحدود، تحسباً لأي تطورات ولمواجهة فعاليات "مسيرات العودة" التي تنطلق أسبوعيا من قطاع غزة صوب الحدود؛ والتي بدأت فعالياتها يوم الثلاثين من مارس/آذار الماضي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة" وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 210 فلسطينيين وإصابة ما يربو على 22000.