العثور على طرد مشبوه موجه إلى سيناتور ديموقراطي بارز

عثرت السلطات الأمنية في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، على طرد مريب، كان موجها للسيناتور الديموقراطي البارز كوري بوكر.

وذكرت شبكة "إم إس إن بي سي" أن السلطات عثر على طرد مريب في فلوريدا، وأن الطرد هو الحادي عشر في الولاية، وكان مرسلا إلى السناتور الديمقراطي كوري بوكر.

A suspicious package addressed to Sen. Cory Booker was found in Florida. And police are investigating one similar to the others at a NYC post office. Follow live updates: https://t.co/gid3IxaIP3 pic.twitter.com/O6luv6rbAP — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 26, 2018

​وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن شرطة نيويورك تفحص طردا مريبا آخر بمكتب للبريد في المدينة.