العثور على طرد مشبوه موجه إلى سيناتور ديموقراطي بارز

وذكرت شبكة "إم إس إن بي سي" أن السلطات عثر على طرد مريب في فلوريدا، وأن الطرد هو الحادي عشر في الولاية، وكان مرسلا إلى السناتور الديمقراطي كوري بوكر.
A suspicious package addressed to Sen. Cory Booker was found in Florida. And police are investigating one similar to the others at a NYC post office. Follow live updates: https://t.co/gid3IxaIP3 pic.twitter.com/O6luv6rbAP— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 26, 2018
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن شرطة نيويورك تفحص طردا مريبا آخر بمكتب للبريد في المدينة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)