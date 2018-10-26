استفتاء على قواعد أمريكية في دولة أسيوية

وافقت سلطات مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان، اليوم الجمعة، على مشروع قانون لإجراء استفتاء حول إعادة نشر القاعدة العسكرية الأمريكية داخل الجزيرة.

توكيو- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "مينيشي" اليابانية، عن داني تاماكي، الذي انتخب محافظاً لمقاطعة أوكيناوا، في أعقاب الإعلان عن نتائج انتخابات 30 أيلول/سبتمبر. "هذا القرار من الحكومة المحلية أمر مهم، لأنه يتيح المجال أمام كل شخص من أوكيناوا للتعبير بوضوح عن إرادته حول هذه القضية".

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ووفقا للوكالة، فقد تم التصويت على مشروع القانون بعد أن تقدم أعضاء منظمة غير حكومية بطلب مباشر لإجراء استفتاء حول نقل القاعدة الأمريكية إلى داخل الجزيرة، في أيلول/سبتمبر، من هذا العام.

الجدير بالذكر أن مساحة جزيرة أوكيناوا تبلغ 0.6 بالمئة فقط، من إجمالي مساحة اليابان، إلا أنها تضم نسبة 74 في المئة من القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة في اليابان، بالإضافة إلى نسبة 50 في المئة من القوات المسلحة الأمريكية المتمركزة في هذه الدولة. ووفقا للمعلومات الصادرة عن إدارة الولاية فإن عدد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في أوكيناوا يبلغ 25.8 ألف فرد، بالإضافة إلى 19 ألف من أفراد أسرهم، وكذلك من المواطنين الأمريكيين المدنيين.