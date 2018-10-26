ميركل: لا أسلحة للسعودية قبل توضيح ملابسات مقتل خاشقجي

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، بوقف جميع صادرات الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية حتى يتم شرح مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيس في العاصمة براغ، "من الضروري توضيح خلفية هذا الحادث المروع".

وتابعت "وإذا لم يحدث ذلك، فإننا لن نقدم أي أسلحة إلى السعودية".

وكانت ميركل قد أعلنت، قبل أيام، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "شيء رهيب"، مضيفة: "لا مبيعات أسلحة للسعودية".

وتابعت ميركل، الأحد الماضي، إنها لا تقبل تفسير السعودية بشأن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن ميركل القول إن "الأحداث المروعة التي أحاطت بمقتل خاشقجي هي تحذير من أن الحريات الديمقراطية تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم".

وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، قد أعلن، أمس الخميس، أن المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلادع في إسطنبول، أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة".

وأضاف: "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة".

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وذكرت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.