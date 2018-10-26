قوات التحالف بقيادة أمريكا تنفي صلتها بهجوم الطائرات المسيرة على قاعدة حميميم

واشنطن — سبوتنيك. وقال ريان لوكالة "سبوتنيك": "إن أي افتراضات بأن الولايات المتحدة أو قوات التحالف لعبوا دورا في الهجوم على القاعدة الروسية ليس لها مبررا فعليا وأنها غير مسؤولة إلى حد كبير".
وأشار فومين، إلى أن الطائرات المهاجمة، تحولت إلى نظام توجيه يدوي عندما تصدت لها الأنظمة الإلكترونية الروسية، وقال: "طبعا لا يمكن لفلاح جاهل القيام بعملية التحكم اليدوي هذه"، مؤكدا أنه تم تدمير الطائرات عندما حاولت التسلل من ثغرات محددة، وتم إدارتها من الفضاء.
وبدورها صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، أن الخارجية الروسية تؤكد تصريحات وزارة الدفاع بأن الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة حميميم وجهت من قبل طائرة استطلاع أمريكية من نوع "بوسيدون-8".
والجدير بالذكر أن الجماعات المسلحة في سوريا تستخدم بشكل نشط الطائرات بدون طيار، وبشكل خاص لقصف قاعدة حميميم، التي تم استهدافها عدة مرات، وتم، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، إسقاط أكثر من 47 طائرة من هذا النوع.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن المسلحين في إدلب السورية يصنعون طائرات بدون طيار، ويحصلون على قطع غيار لها.
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