قوات التحالف بقيادة أمريكا تنفي صلتها بهجوم الطائرات المسيرة على قاعدة حميميم

نفى المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، شون رايان، اليوم الجمعة، أن تكون للولايات المتحدة أو قوات التحالف في سوريا أي صلة بهجوم الطائرات بدون طيار على قاعدة حميميم الروسية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ريان لوكالة "سبوتنيك": "إن أي افتراضات بأن الولايات المتحدة أو قوات التحالف لعبوا دورا في الهجوم على القاعدة الروسية ليس لها مبررا فعليا وأنها غير مسؤولة إلى حد كبير".

© Photo / Press service of the Russian Defense Ministry طائرات التحالف الدولي تنتهك المجال الجوي للقاعدة الروسية حميميم

وكان نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز " بوسيدون – 8"، عملت على توجيه الطائرات المسيرة التي هاجمت القاعدة الروسية في حميميم السورية مطلع العام، مشيرا إلى أن 13 طائرة بدون طيار شكلت سربا قتاليا واحدا، وشنت هجومها على القاعدة بداية العام الحالي وجرى توجيهها من قيادة موحدة.

وأشار فومين، إلى أن الطائرات المهاجمة، تحولت إلى نظام توجيه يدوي عندما تصدت لها الأنظمة الإلكترونية الروسية، وقال: "طبعا لا يمكن لفلاح جاهل القيام بعملية التحكم اليدوي هذه"، مؤكدا أنه تم تدمير الطائرات عندما حاولت التسلل من ثغرات محددة، وتم إدارتها من الفضاء.

وبدورها صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، أن الخارجية الروسية تؤكد تصريحات وزارة الدفاع بأن الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة حميميم وجهت من قبل طائرة استطلاع أمريكية من نوع "بوسيدون-8".

والجدير بالذكر أن الجماعات المسلحة في سوريا تستخدم بشكل نشط الطائرات بدون طيار، وبشكل خاص لقصف قاعدة حميميم، التي تم استهدافها عدة مرات، وتم، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، إسقاط أكثر من 47 طائرة من هذا النوع.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن المسلحين في إدلب السورية يصنعون طائرات بدون طيار، ويحصلون على قطع غيار لها.