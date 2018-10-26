اعتقال رجل أرسل طرودا ملغومة إلى أوباما وكلينتون

اعتقلت السلطات الأمريكية، رجلا أرسل طرود ملغومة إلى الرئيس السابق باراك أوباما، والمرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون.

واشنطن- سبوتنيك. أكدت شبكة تليفزيون "سي.إن.إن" اليوم الجمعة، اعتقال السلطات الأمريكية لرجل على صلة بطرود ملغومة أرسلت إلى شخصيات أمريكية بارزة.

© Sputnik . Kevin C. Downs لحظة حميمية بين ترامب وزوجته في احتفالية رسمية (صور وفيديو)

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشبكة، أن السلطات الاتحادية، اعتقلت رجلا على صلة بالطرود الملغومة التى أرسلت إلى شخصيات بارزة من الديمقراطيين ومسؤولين أمريكيين سابقين ومنتقدين بارزين للرئيس دونالد ترامب.

وقالت مديرة الشؤون الخارجية في وزارة العدل، سارة فلوريس على حسابها بموقع تويتر، إنها تستطيع أن تؤكد "أن شخصا رهن الاعتقال".

وأرسل على الأقل 12 خطابا إلى عدد من الأشخاص على رأسهم الرئيس السابق باراك أوباما، ووجون بايدن، وهيلاري كلينتون.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء الماضي، أن شرطة نيويورك عثرت على مواد متفجرة في البريد الخاص بمقري إقامة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الشرطة الأمريكية عثرت على طرد بريدي مشبوه في البريد الخاص بمقر إقامة كلينتون، وعثر من داخله على أجهزة متفجرة.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أمن المواطن الأمريكي أولوية قصوى بالنسبة له، تعليقا على الطرود المشبوهة التي أرسلت لهيلاري كلينتون وباراك أوباما.

وأعلن ترامب فتح تحقيق في هذا الشأن، مضيفا "لا يمكن أن نتساهل تجاه هذه المحاولات الجبانة وأنا أندد بقوة بكل من يختار طريق العنف".