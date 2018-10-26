القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة

اعترضت منظومة القبة الحديدية عددا من الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وكانت صافرات الإنذار قد دوت قبل ذلك في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية للشريط الأمني ولم يُبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات او أضرار.

القدس — سبوتنيك . وكتبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية: "تم إطلاق عددا من الصواريخ، رشقة صواريخ حقيقية انطلقت من غزة تجاه سديروت، والقبة الحديدية أطلقت عددا من الصواريخ اعترضت بعضها وسقط بعضها الأخر".

وأضاف البيان "التفاصيل قيد البحث".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له مساء اليوم الجمعة عن إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت، والمجلس الإقليمي شاعار هانيغيڤ.

يذكر أن خمسة فلسطينيين قتلوا، فيما أصيب مائة وسبعون برصاص الجيش الإسرائيلي إثر انطلاق "مسيرات العودة" عصر اليوم الجمعة على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.