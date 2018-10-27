استمرار البحث عن طائرة مفقودة في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية

واصلت سفن وطائرات خفر السواحل الأمريكية البحث في المحيط الأطلسي عن طائرة مدنية سقطت يوم الجمعة بعدما أظهر موقع لتتبع رحلات الطيران أن الطائرة حاولت العودة إلى ولاية ساوث كارولاينا قبل أن تختفى من على شاشة الرادار.

وبحث خفر السواحل منطقة بالمحيط أكبر من ولاية ديلاوير لكن دون العثور على أي أثر للطائرة المدنية وهي من طراز بايبر بي.أيه-31 التي سقطت في حوالي الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس عندما كانت في طريقها إلى جزر الباهاما من ساوث كارولاينا.

وقال خفر السواحل في بيان إن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار على بعد 177 كيلومترا إلى الشرق من تشارلستون بعد أن أبلغت مراقبي الحركة الجوية بوجود حالة طارئة، وفقا لرويترز.

وامتنعت إدارة الطيران الاتحادية عن التعليق على عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.