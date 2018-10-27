مقتل 5 أفراد إثر هجوم بسيارة مفخخة على مركز تدريب للشرطة الأفغانية

قتل ما لا يقل عن 5 أفغان وأصيب 12 آخرين بجروح إثر هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري على مركز تدريب للشرطة الأفغانية في ولاية ورداك على المدخل الجنوبي للعاصمة كابول.

كابول – سبوتنيك. وصرح عبد الرحمن منغال المتحدث باسم حاكم ولاية ميدان ورداك لوكالة "سبوتنيك" أن: "حوالي الساعة 7:30 صباح اليوم السبت فجر انتحاري سيارته المفخخة عند مدخل قاعدة للشرطة الوطنية مستهدفا سيارتين تقلان موظفين في القاعدة".

© REUTERS / OMAR SOBHANI وزير داخلية أفغانستان: مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا في أحداث اليوم

وأضاف منغال أن "الهجوم أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين". وأكد أن حصيلة الضحايا ليست نهائية، مرجحا إمكانية إرتقاع أعداد القتلى في الهجوم.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.

وكانت أفغانستان قد شهدت، السبت الماضي، سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر أكثر من 100 اعتداء إرهابي وقع خلال اليوم الأول للاقتراع في الانتخابات التشريعية في أفغانستان.

وأعلن وزير الداخلية الأفغاني ويس برمك، في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 28 من المدنيين والعسكريين قتلوا، في حوادث أمنية بأنحاء البلاد، تزامنت مع تصويت الناخبين في الانتخابات التشريعية.